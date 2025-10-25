Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Bir kuyumcu zincirinin Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesi törenle hizmete açıldı. Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

ALTIN VE SAAT DAĞITILDI

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.

Kaynak: AA