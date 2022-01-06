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Yoksulluk ve açlık sınırı ne kadar oldu? Aralık 2021 yoksulluk ve açlık sınırı kaç TL?

06.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıklamasıyla emekli, memur zammı ve yeni ödenekler şekillendi. Bununla birlikte yoksulluk ve açlık sınırının ne kadar olduğu sorusu gündeme geldi. Memur-Sen Konfederasyonu Aralık 2021 yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı.

Yoksulluk ve açlık sınırı ne kadar oldu? Aralık 2021 yoksulluk ve açlık sınırı kaç TL?

Bilindiği üzere Açlık ve Yoksulluk Araştırması Memur-Sen tarafından yapılıyor ve her ay, bir önceki ayın sonuçları açıklanıyor. Asgari ücret 4 bin 250 TL, emekli maaşı ise en düşük 2 bin 500 TL oldu. Bununla birlikte memura yüzde 30.5 zam yapıldı. Peki Yoksulluk ve açlık sınırı ne kadar oldu?

Yoksulluk ve açlık sınırı ne kadar oldu? Aralık 2021 yoksulluk ve açlık sınırı kaç TL?

ARALIK 2021 YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRI KAÇ TL?

Memur-Sen Konfederasyonu 4 kişilik ailenin açlık sınırının Aralık 2021 için 3 bin 526 TL, yoksulluk sınırının ise 10 bin 119 TL olduğunu açıkladı.

GIDA, ISINMA, GİYİM FİYATLARI

Gıda fiyatlarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10,60 yükseliş görüldü. Patlıcan yüzde 59, salatalık yüzde 49,79, buğday unu yüzde 44,08, margarin ise yüzde 43,87 arttı.

Barınma fiyatları yüzde 1,65 artarken ısınma giderleri kasım 2021'e göre ortalama yüzde 9,29 arttı.

Aynı dönemde giyim fiyatlarında ortalama yüzde 7,35, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında ise yüzde 9'luk artış meydana geldi.

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