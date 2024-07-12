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‘Yolcu biletlerini iptal ettirdi’ iddiasına yanıt! akan Şimşek ve AJET’ten peş peşe açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 08:57
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AJET’in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son dakikada iptal ettiği iddiaları gündem olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya bir paylaşım yaparak açıklık getirdi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bakan Şimşek, “ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yolcu biletlerini iptal ettirdi’ iddiasına yanıt! akan Şimşek ve AJET’ten peş peşe açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları için uçaktaki başka yolcuların biletlerinin iptal edilerek yer açıldığı iddiasına AJET ve Bakan Şimşek'ten açıklama geldi.

Bakan Mehmet Şimşek, iddialar için "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." dedi.

ALTAYLI’NIN İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O iddianın sahibi Gazeteci Fatih Altaylı. Altaylı Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJET'in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son dakikada iptal ettiğini söylemesi ile konu sosyal medyada gündem olmuştu.

AJET HUKUKA BAŞVURACAK

İddiaları yalanlayan AJET de bir açıklama yayımlayarak iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hukuki yolların kullanılacağı bildirildi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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