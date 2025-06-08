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Yollarda resital devam ediyor, Türk Marşı'nın ardından sırada Mehter Marşı var! Bakan Uraloğlu açıkladı

Melodili Yol uygulamasının ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu’nda hayata geçirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mozart Marşı'nın ardından Mehter Marşı'nın da hayata geçirileceğini aktardı. Bakan Uraloğlu, "Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor" şeklinde konuştu.

Yollarda resital devam ediyor, Türk Marşı'nın ardından sırada Mehter Marşı var! Bakan Uraloğlu açıkladı
Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Melodili Yol projesi ile keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti. Müzikli yolu ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolunun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını anımsattı.

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SIRADAKİ MELODİ: MEHTER MAAŞI

Bakan Uraloğlu, “Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor” dedi.
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SABİT HIZ VE YOLUN FİZİKSEL ÖNEMİ

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Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini ifade etti. Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor.”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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