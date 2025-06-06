Yollardaki bu aldatmacaya dikkat! Fiyatı daha yüksek taşıdığı risk de cabası, denetimlerin dışında kalıyorlar...

Bayram tatili dün öğlen başladı. Cuma gününden Pazartesiye kadar sürecek olan Kurban Bayramı'nı tatilde geçirmek isteyen vatandaşlar ise dün öğlen yollara çıktı. Vatandaşların yollara çıkması ile yol üstünde kalan civar köylerde yaşayanlarda uygun yerlere tezgah açmaya başladı.

Tatil yoluna çıkan birçok vatandaş, güzergâh üzerinde rastladıkları bu tezgâhlardan “doğal” ve “organik” olduğuna inandıkları ürünleri almaya yöneliyor. Zeytinyağından bala, reçelden peynire kadar birçok ürün, köyden geldikleri söylenerek pazarlanıyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin gerçekten ne kadar organik olduğu, hangi şartlar altında üretildiği ve hijyen standartlarına uyulup uyulmadığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan gıda mühendisi Irmak Özden, yol üstünde satılan ürünlerin denetim dışında kalabileceğini uyardı. Köyden gelen ürünün organik olmak ile eşleştirilemeyeceğini kaydeden Özden, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Gerçek organik ürünler, sertifikasyon sürecinden geçer, üretimden tüketime kadar her aşaması bakanlık tarafından denetlenir. Yol kenarında satılan ürünlerin çoğu, bu standartlara sahip değil”

BAKTERİ TAŞIYABİLİR

Özden ayrıca, sıcak hava şartlarında açıkta satılan süt ürünlerinin bakteriyel risk taşıdığını da belirterek, tüketicilerin etiket, içerik ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durması gerektiğini belirtti.



FİYATLARI DA YÜKSEK

Bir süre önce sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı yol kenarı tezgâhlarında “köy ürünü” diye pazarlanan bal ve reçellerin aslında marketten alınıp yeni kavanozlara doldurulduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüler sonrası, yol kenarlarında satılan ürünlere güven azalmıştı. Bu durum, tüketicilerin “doğal ürün” “organik üretim” aldatmacasına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini gösterdi. Ayrıca bu etiketlerle normalden çok daha yüksek fiyata satılan ürünler tepki çekiyor. Yapılan yorum ve şikâyetlerde fiyatların fahiş olduğu da belirtiliyor.