FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat! Fiyatı daha yüksek taşıdığı risk de cabası, denetimlerin dışında kalıyorlar...

Kurban Bayramı'nı tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar dün öğlen başlayan bayram tatili ile yollara çıktı. Tatilciler yollarda yoğunluk oluştururken aynı zaman yol üstünde kurulan tezgahlarda da hareketlilik bekleniyor. Geçtiğimiz bayram, market reçelini organik köy ürünü olarak satmaya çalışan bir satıcının videosu ise tekrar akıllara geldi. Gıda mühendisi Irmak Özden, konu ile ilgili uyarılarda bulundu.

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat! Fiyatı daha yüksek taşıdığı risk de cabası, denetimlerin dışında kalıyorlar...
Ezgi Sivritepe

Bayram tatili dün öğlen başladı. Cuma gününden Pazartesiye kadar sürecek olan Kurban Bayramı'nı tatilde geçirmek isteyen vatandaşlar ise dün öğlen yollara çıktı. Vatandaşların yollara çıkması ile yol üstünde kalan civar köylerde yaşayanlarda uygun yerlere tezgah açmaya başladı.

b8406472932f297d8244

Tatil yoluna çıkan birçok vatandaş, güzergâh üzerinde rastladıkları bu tezgâhlardan “doğal” ve “organik” olduğuna inandıkları ürünleri almaya yöneliyor. Zeytinyağından bala, reçelden peynire kadar birçok ürün, köyden geldikleri söylenerek pazarlanıyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin gerçekten ne kadar organik olduğu, hangi şartlar altında üretildiği ve hijyen standartlarına uyulup uyulmadığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

aksaray-001

Türkiye Gazetesi'ne konuşan gıda mühendisi Irmak Özden, yol üstünde satılan ürünlerin denetim dışında kalabileceğini uyardı. Köyden gelen ürünün organik olmak ile eşleştirilemeyeceğini kaydeden Özden, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gerçek organik ürünler, sertifikasyon sürecinden geçer, üretimden tüketime kadar her aşaması bakanlık tarafından denetlenir. Yol kenarında satılan ürünlerin çoğu, bu standartlara sahip değil”

BAKTERİ TAŞIYABİLİR

Özden ayrıca, sıcak hava şartlarında açıkta satılan süt ürünlerinin bakteriyel risk taşıdığını da belirterek, tüketicilerin etiket, içerik ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durması gerektiğini belirtti.
242999781_1041377786626371_1527963935969147139_n

FİYATLARI DA YÜKSEK

Bir süre önce sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı yol kenarı tezgâhlarında “köy ürünü” diye pazarlanan bal ve reçellerin aslında marketten alınıp yeni kavanozlara doldurulduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüler sonrası, yol kenarlarında satılan ürünlere güven azalmıştı. Bu durum, tüketicilerin “doğal ürün” “organik üretim” aldatmacasına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini gösterdi. Ayrıca bu etiketlerle normalden çok daha yüksek fiyata satılan ürünler tepki çekiyor. Yapılan yorum ve şikâyetlerde fiyatların fahiş olduğu da belirtiliyor.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsinizBütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Anahtar Kelimeler:
köy bayram tezgah yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Şok Market'te satılıyor, her şubesinde var! Bakanlık bu kez dev firmaları ifşa etti

Şok Market'te satılıyor, her şubesinde var! Bakanlık bu kez dev firmaları ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.