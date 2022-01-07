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Yönetmelik değişti: Merkez Bankası rezervlerine 'vatandaşlık' dopingi

07.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancılara vatandaşlık verilmesi için yatırım şartında değişikliğe gidildi. Değişikliğin Merkez Bankası'nın rezervlerine olumlu katkı yapması bekleniyor. İşte yatırım yolu ile vatandaş olmak isteyenler için o şartlar...

Yönetmelik değişti: Merkez Bankası rezervlerine 'vatandaşlık' dopingi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yabancıların vatandaşlık amaçlı gayrimenkul alımlarında TL yerine dövizle ödeme koşulu getirildi. Yeni uygulama kapsamında 250 bin dolar karşılığında yapılan ödemeler döviz cinsinden bankaya yatırılırken, bankalarda bu parayı döviz cinsinden Merkez Bankası’na satacak.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre sektör temsilcileri Merkez Bankası döviz rezervlerine katkı sağlayacak uygulamaya geçiş için süre verilmediğini bu nedenle bazı konularda prosedürlerin bilinmediğini ifade etti. Milyon dolarlık işlemlerin durmaması için konuyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusundaki genelgenin bir an önce çıkarılması gerektiğine dikkat çekildi.

MERKEZ BANKASI’NIN REZERVLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Helmann Constructıon Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, vatandaşlık alımlarında 250 bin doların döviz cinsinden bankaya yatırılması ve tapuya şerh konularak gayrimenkulün 3 yıl satmama şeklinde bir değişikliğe gidildiğini söyledi.
“Böylece Türk pasaport aldıktan sonra gayrimenkulü hemen satıp çıkışı engellenecek, dolaylı şekilde de olsa ülkeye yaşaması ve katkı sağlaması amaçlanıyor” dedi. Döviz olarak alınmasının amacının kur hareketlerine karşı bir önlem olduğunu aktaran Özgün, aynı zaman Merkez Bankası’nın döviz rezervleri açısından katkı sağlayacağını belirtti.

YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIK ŞARTLARI

En az 500 bin Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.
En az 250 bin Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak.
En az 50 kişilik istihdam oluşturmak.
En az 500 bin Amerikan Doları mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak.
En az 500 bin Amerikan Doları devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak..
En az 500 bin Amerikan Doları gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.


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