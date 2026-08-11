YouTube para kazanma kuralını değiştirdi! Yeni dönem başlıyor

YouTube’da içerik üreticilerinin gelir elde etmesine yönelik şartlarda değişikliğe gidildi. Platform, para kazanma özelliğini aktif etmek isteyen kanallar için gereken izlenme kriterlerini yeniden belirledi. Yeni sistemde hem uzun videoların izlenme süresine hem de Shorts içeriklerinin izlenme sayısına ilişkin daha yüksek eşikler uygulanacak.

Dünyanın en büyük çevrim içi video platformlarından biri olan YouTube; kullanıcıların video yüklemesine, izlemesine ve paylaşmasına olanak sağlarken, içerik üreticilerine de reklam ve abonelikler üzerinden gelir elde etme imkânı sunuyor. Müzik, eğitim, haber ve eğlence gibi çok farklı kategorilerde içerik barındıran platform, yeni düzenlemeyle para kazanma kriterlerini değiştirdi.

YENİ DÖNEMDE İZLENME KRİTERİ YÜKSELDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, mevcut uygulamada YouTube’dan gelir elde edebilmek için kanalların en az 1.000 aboneye ulaşmasının yanı sıra 4 bin izlenme saatini doldurması veya 10 milyon Shorts izlenmesine erişmesi yeterliydi.

Yeni uygulamayla birlikte bu eşikler artırılıyor. Buna göre para kazanmak isteyen kanalların son bir yıl içerisinde 8 bin izlenme saatine ulaşması ya da son 90 günlük süreçte 20 milyon Shorts izlenmesi elde etmesi gerekecek.

YENİ KURALLAR 1 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

İzlenme sayılarına ilişkin yeni düzenleme 1 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlayacak. YouTube, bu değişikliğin hâlihazırda Ortaklık Programı'na dahil olan içerik üreticilerini kapsamayacağını belirtti.

Google bünyesinde faaliyet gösteren platform, içerik üreticilerinin para kazanma özelliğinden yararlanabilmesi için gerekli kriterleri söz konusu izlenme şartları üzerinden yeniden düzenledi.

SHORTS İÇİN DE İZLENME SINIRI GELDİ

Sosyal medya platformlarında kısa videoların giderek daha fazla öne çıkmasıyla YouTube’un Shorts formatı da önemli bir içerik alanına dönüştü. Kullanıcılar Shorts üzerinden hazırladıkları videolarla gelir elde edebiliyor.

Yeni sistemde Shorts içeriklerinden para kazanmak isteyen kanallar açısından da izlenme şartı uygulanacak. Gelir elde etmeyi sürdürebilmek için kanalların 90 günlük dönemlerde 10 milyon izlenme seviyesini koruması gerekecek.

Öte yandan YouTube, Premium Lite abonelik paketinin dünya genelinde daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını da açıkladı.