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Youtube plaketi de 30 euro sınırına takıldı! Geri gönderse bile 165 dolar ödemesi gerekiyordu: 'Artık gümrükte duvara asarlar...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 07:39
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Bir içerik üreticisi olan Özlem Üçel, YouTube'da 100 bin aboneye ulaşarak kazandığı platin plaketin, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı alışverişlerde getirdiği 30 euro sınırını geçtiği için gümrükte takıldığını açıkladı. Üçel plaketi almak için 20 bin liradan fazla masraf yapması gerektiğini, geri göndermek isterse de 165 dolar ödemesi gerektiğini kaydetti. Uygulamaya tepki gösteren içerik üreticisi tek çarenin plaketi gümrükte bırakmak olduğunu dile getirdi.

Youtube plaketi de 30 euro sınırına takıldı! Geri gönderse bile 165 dolar ödemesi gerekiyordu: 'Artık gümrükte duvara asarlar...'

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay yurt dışından ucuz alışverişe sınır getirmişti. Bu kapsamda 150 euro olan limit 30 euroya düşürülmüştü. Ayrıca gümrük vergilerinin de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden doğrudan gelen ürünler için yüzde 20’den yüzde 30’a, diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldığını Resmi Gazete’den duyurmuştu.

21 Ağustos’ta yürürlüğe giren o karar ilginç bir duruma sahne oldu. Bir içerik üreticisi olan Özlem Üçel Youtube’da 100.000 aboneye ulaşarak kazandığı plaketin paketinin 30 euroyu geçtiği için gümrüğe takıldığı açıkladı.

YOUTUBE DA MASRAFLARI ÖDEMEK İSTEMEDİ

Duruma isyan eden Üçel yaşanan süreci anlattı. Ödülü geri gönderse de almak istese de binlerce lira para ödemesi gerektiğini kaydeden içerik üreticisi şunları dile getirdi:
“2-3 hafta için Youtube’da 100 bin abone oldum, plaket için başvuru yaptım. Hiçbir sorun olmadı ve hemen kargoya verildi. 29 Ağustos’ta da geldi. Ama bu yasa 21 Ağustos’ta yürürlüğe girmiş. Yani ben 8 gün ile kaçırdım. Kargo şirketinden bana bir mesaj geldi. Gelen kargo 30 euro sınırını geçtiği için gümrükte tücari gönderi olarak algılanıyor. Kargo şirketi bana diyor ki, ‘anlaşmalı olduğumuz vergi müşavirliğine, notere gidip vekalet vereceksin. Vekalet ücreti de 1000 TL falan. Sonra o gümrük müşaviri benim yerime bu işlemleri yapacak ve tabii ki bir ücreti olacak. O da okuduğum kadarıyla 20 bin lira falan diyenler var. Kargo şirketi ısrarla diyor ki, Youtube gönderirken bu masrafın hepsini ödemiş. Youtube canlı yardıma bağlanıp soruyorum, onlar da bu masrafın ülkeden ülkeye değiştiğini söylüyor. Biz ödeyemeyiz içerik üretici öder.”

GERİ GÖNDERMESİ DE ALMASI DA BİNLERCE LİRA TUTUYOR

‘Ben şimdi gidip plaketi almak istesem bana 20 bin lira falan müşavirlik hizmet bedeli çıkacak’ ifadelerini kullanan Üçel, ‘İşin en saçması ‘almıyorum, geri gönderin’ desem bile 165 dolar (5.616 TL) masraf çıkıyor” diyerek yurt dışından alışveriş yapacaklara uyarıda bulundu.

İçerik üreticisi ‘geriye tek bir seçenek kalıyor’ diyerek de kargoyu gümrükte bırakacağını söyledi ve, 'Artık gümrükte duvara asarlar plaketi' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük
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