YouTube Premium aboneliklerine zam geldi: İşte güncel fiyatlar...

Dünyanın en çok kullanılan video platformlarından YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerinde yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Yapılan artışla birlikte bireysel, aile, öğrenci ve Premium Lite paketlerinin tamamında fiyatlar yükseldi. Yeni tarifeler 11 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi.

YENİ FİYATLAR DEVREYE GİRDİ

YouTube tarafından yapılan güncelleme sonrasında Premium abonelik paketlerinin aylık ücretleri yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre bireysel paket 119,99 TL, aile paketi 239,99 TL, öğrenci paketi 79,99 TL ve Premium Lite paketi 79,99 TL olarak uygulanacak.

ESKİ VE YENİ ÜCRETLER KARŞILAŞTIRILDI

Son zamla birlikte bireysel abonelik ücreti 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükselirken, aile paketi 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıktı. Öğrenci aboneliği 52,99 TL'den 79,99 TL'ye, Premium Lite paketi ise 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi. Bazı paketlerdeki artış oranı yüzde 60 seviyesine ulaştı.

ABONELERİ NELER BEKLİYOR?

Yeni fiyatlandırmayla birlikte mevcut aboneler yenileme dönemlerinde güncel ücretler üzerinden ödeme yapacak. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı kullanım ve YouTube Music erişimi gibi Premium avantajları ise aynı şekilde sunulmaya devam edecek.

DİJİTAL ABONELİK MALİYETLERİ ARTIYOR

YouTube Premium'daki son fiyat güncellemesi, son dönemde dijital platformlarda görülen abonelik zamlarının yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Güncellenen tarifelerle birlikte kullanıcıların aylık dijital içerik harcamalarının da yükselmesi bekleniyor.