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YOUTUBE PREMİUM ZAMMI 2023! YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? Bireysel, öğrenci ve aile paketi abonelik fiyatları!

02.11.2023 00:03 | Son Güncelleme:
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YouTube Premium zamlı fiyatları merak ediliyor. Video izleme platformu YouTube’un reklamsız seçeneği YouTube Premium’a zam geldiği açıklandı. Bu gelişmeyle beraber bireysel ve aile paketlerinin fiyatları güncellenmiş oldu. Peki, YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? Bireysel ve aile paketine ne kadar zam yapıldı?

YOUTUBE PREMİUM ZAMMI 2023! YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? Bireysel, öğrenci ve aile paketi abonelik fiyatları!

YouTube Premium 2023 zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Kullanıcılara reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıklar sunan YpuTube Premium hizmetinin abonelik ücretleri ABD'de temmuz ayında 11,99 dolardan 13,99 dolara çıkmıştı. Bu artış şimdi ise Türkiye'de fiyatlara yansıtıldı. Peki, YouTube Premium ne kadar, kaç TL oldu?

YOUTUBE PREMİUM ZAMLI FİYATLARI

YouTube Premium'a yapılan zamdan sonra bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den 115,99 TL'ye, öğrenci paketi ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi. Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ

YouTube Premium abonelerine özel özellikler arasında, reklamsız videolar, internetsiz video izleme, arka planda oynatma ve Youtube Music yer alıyor.

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