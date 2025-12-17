FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yozgat'ta devlet desteğinden yararlanan üreticiye 26 damızlık gebe düve verildi

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan veteriner hekim Abdulsamet Zararsız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanarak 26 damızlık gebe düve aldı.

Yozgat'ta devlet desteğinden yararlanan üreticiye 26 damızlık gebe düve verildi

Bakanlığın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projeden faydalanan işletmeyi ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere, teslim edilen hayvanların üreticiye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Yozgat'ta tarım ve hayvancılık alanında yatırımların artarak sürdüğünü belirten Özkan, eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra tarımda da üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu işi severek yapan ve topluma örnek olan bir üreticinin işletmesinde bulunduklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize, bir yandan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden işletme yatırımlarında destek olurken, diğer yandan hayvan kapasitelerini artırmaları ve yeni tür hayvancılığın önünü açmak üzere desteklemeye devam ediyoruz. Abdulsamet kardeşimize hem işletme desteği hem de 26 gebe düve desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda arkadaşlarımız hep birlikte bu sürece katkı sundu. Hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin sloganında olduğu gibi, kırsalda bereket, işletmemizde de bereketli olsun."

Gebe düve desteğinin 27 üretici için geçerli olacağını ve bu sayının 416'ya ulaşacağını anlatan Özkan, şu ana kadar yaklaşık 90 hayvanın dağıtımının gerçekleştirildiğini ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk ise iki ayrı proje kapsamında işletmeye destek sağladıklarını ifade ederek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmeye yüzde 50 hibe desteği verdik. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında da gebe düveler üreticiye teslim edildi. Proje, 2028 yılına kadar devam edecek." dedi.

İşletme sahibi Abdulsamet Zararsız da böyle bir işletme kurma hayalini proje sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Renault'un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı...Renault'un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı...
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Aralık 2025)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Aralık 2025)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.