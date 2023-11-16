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Yüksek doğal gaz faturası derdine son! Ustasından düşük doğal gaz faturası tüyoları

16.11.2023 22:11 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar doğal gaz faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Evlerinin daha sıcak olmasını isteyen doğalgaz kullanıcıları yüksek fatura derdine bir çare aramaya başladı. Hem evinizin ısınacağı hem de cebinizin yanmayacağı bir kış geçirebilmek mümkün.

Yüksek doğal gaz faturası derdine son! Ustasından düşük doğal gaz faturası tüyoları

Havaların soğumasıyla birlikte evlerinde ısınmaya çalışan vatandaşlar doğal gaz faturası ile ilgili çözüm yolları arıyor. Kombi ve peteklerin daha verimli kullanılması için gerekli ayarları yapmak hem ısıdan hem de faturadan kazandıracak yöntemlerden biri. İşte faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arayanlar için ustasından düşük doğal gaz faturası tüyoları...

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Show TV'de yer alan bir haberde doğal gaz ustası Ateş Aydinç, vatandaşların kışı düşük fatura ve yüksek ısıyşa geçirebilmelerinin yöntemlerini sıraladı.

KOMBİ VE PETEK BAKIMI MUTLAKA YAPILMALI

Vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltmak için başvurduğu yöntemlerin başında kombi ayarı geliyor.

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Yıllık kombi bakımlarının aksatılmaması, petek bakımlarının yaptırılması doğal gaz faturasının düşülmesinde en önemli etkenlerdir. Fakat peteklerin her yıl yıkatılması, hem petek performansının düşmesine hem de peteklerin içindeki oksijenli suyun azalmasına sebep olur. bu azalma da standarttan daha kısa zamanda petek dışındaki sacların çürümesine neden olur.

KULLANMADIĞINIZ YERDEKİ PETEKLERİ KAPATTIRIN

Az sayıda yanan peteğin sıcaklığı kontrol edemeyeceğini ve kombiyi sürekli çalıştıracağı için faturayı kabartacağını söyleyen Aydinç, “Vatandaşlara peteklerini kapatmalarını tavsiye ediyorum” diyerek çağrıda bulundu. Kullanılmayan odadaki peteği vatandaşın kendisinin kapatması faturanın daha yüksek gelmesine neden olabilir.

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Petek çalışmasa da odadaki soğuğu algılayan termostat, kombinin daha hızlı çalışmasına ve sonucunda da daha yüksek doğal gaz faturasının gelmesine sebep olabilir.

KOMBİ FANLARINI ÖZELLİKLE TEMİZLETİN

Kombi fanının özellikle kontrol edilmesi gerekiğini söyleyen usta, fan temizlenmediğinde çok yaktığını, bu sebeple de doğal gaz faturalarının yüksek geldiğini belirtiyor.

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Usta Ateş Aydinç son zamanlarda yasa dışı yollardan kombi tesisat ve tamirciliği yapan kişilerin çoğaldığını ve vatandaşların bu şahıslara güvenmemesi gerektiği konusunda uyarırken, mevcut arızaların tamir edilmeyebileceğini ya da fazla ücret alınabileceğini belirtti.

DÜŞÜK DOĞAZ GAZ FATURASININ PÜF NOKTALARI

1- Yalıtımlı binada oturmakla başlayın.
2 - Yoğuşmalı kombi tercih edin.
3 - Peteklerde termostatik vana kullanın böylece dereyi kontrol etmeni kolaylaşır.
4 - Kapı ve pencereleriniz ısı sızdırmasın.
5 - Eşyalarınızı doğru yerleştirin; yatak, masa ve sandalyeleri dış duvardan uzak tutun.

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BU HATALAR DOĞALGAZ FATURASININ ŞİŞMESİNE YOL AÇIYOR!

Doğal gaz faturalarının yüksek gelme sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Isı yalıtımı olmayan binalar (eski binalar)
Isı yalıtımı olmayan pencereler (çift camlı olmaması)
Kışa uygun olmayan zemin döşemeleri (fayans, mermer gibi)
Kış için doğru halı kullanılmaması (yazlık halı kullanmayın)
Kombilerin sürekli yüksek derecede açık bırakılması
Kombiler ile birlikte pencere ve kapıların açık bırakılması
Evde değilken kombilerin komple kapatılması (düşük derecede bırakın)
Kombi ve petek bakımları yapılmıyor ve tıkanıyor, yüksek yakıyor
Kombi ve peteklerin önü üstü kapatılıyor sıcaklık engelleniyor.

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