Yüksek emekli maaşı almak için 5 önemli madde! Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa...

Emeklilik dönemi yakalaşan vatandaşlar, maaşlarını yüksekten almanın yollarını araştırıyor. İlk işe girişten son güne kadar elde edilen kazançların en önemli kriter olduğu emekli maaşı hesabında 5 madde ile maaşınızın yüksek yatmasını sağlayabilirsiniz. İşte, o kriterler...

Yüksek emekli maaşı almak için 5 önemli madde!

Yüksek emekli maaşı için en önemli parametre, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançtan geçiyor.

Brüt maaşı yüksek olan vatandaşlar, emeklilik dönemini rahat geçiyor. İşe ilk girilen tarihten itibaren elde edilen kazançtan son kazanca kadar alınan tüm maaşlar emekli aylığının hesabında önem arz ediyor.

Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.

Öte yandan iki farklı kurumdan sigortalı olmak da yüksek emekli maaşı almayı olumlu yönde destekliyor.. Ayrıca, bordroda asgari ücret yerine gerçek maaşın gösterilmesi de maaşın artmasına zemin hazırlıyor.

EMEKLİ MAAŞINI YÜKSEK ALMAK İÇİN 5 ÖNEMLİ MADDE ● Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.

● Mümkünse iki ayrı yerde çalışarak sigorta primi ödenmesini sağlayın.

● Emeklilik işlemleri sırasında, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi ihmal etmeyin.

● Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.