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ŞOK'a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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17-20 Ekim 2026 ŞOK aktüel katalog yayında! ŞOK market teknoloji, oyuncu ekipmanları ve ev ürünleri indirimlerini keşfedin. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler listesinde oyuncu ekipmanları, mutfak eşyaları ile elektronik cihazlar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta geçerli fırsatları kaçırmamak için hemen broşürü inceleyin!

ŞOK'ta bu hafta sonu oyuncuları heyecanlandıracak Rampage oyuncu koltukları, kulaklık, mouse, soğutucu stand ve direksiyon seti geliyor. Ayrıca Zwilling paslanmaz çelik tencere setleri, LG no-frost buzdolabı, bulaşık makineleri, 4K LED TV ve Xiaomi mikrodalga fırın evini yenileyecekleri bekliyor. Çocuklar için eğitici oyundan oyuncaklara, giyimden temel gıdaya kadar aradığınız pek çok avantajlı fırsat 17-20 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK’ta!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

  • Rampage comfort extra atış tuşlu oyuncu mouse SMX-G39 599 TL
  • Fortuna combo Q kablolu oyuncu klavye mouse set M-RX7 1,099 TL
  • Blizzard R7 13"-15.6" notebook soğutucu stand 999 TL
  • Rampage X-Jammer ledli oyuncu mikrofonlu kulaklık RM-K27 699 TL
  • Force PC el vitesi gaming oyun direksiyonu V995 9,999 TL
  • Rampage terletmez kumaş gri/siyah oyuncu koltuğu KL-R26 6,990 TL
  • Rampage Lumos deri siyah/turuncu oyuncu koltuğu KL-R12 6,500 TL
  • Ülker Hobby kakaolu krema 125 TL
  • Falim damla 100'lü 139 TL
  • Lio yağlı siyah zeytin salamura 199 TL
  • Bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 99 TL

Gokidy blok okyanus keşif seti 1,290 TL

ŞOK a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Şarjlı uzaktan kumandalı retro minibüs 1,290 TL
  • Refleks oyunu 150 TL
  • Pelüş top 350 TL
  • Metal renk değiştiren araçlar 100 TL
  • Sök-tak dinozorlar 100 TL
  • Mini org 250 TL
  • Barbie bebek ve moda aksesuarları 799 TL
  • Bugs Bunny pelüş 599 TL
  • Tweety pelüş 499 TL
  • Tazmanya pelüş 499 TL
    Hot Wheels sekizli araba seti 899 TL

Zwilling 651200050 pro 5'li çelik tencere seti 16,999 TL

ŞOK a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Zwilling 666700000 focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL
  • Zwilling 662200020 essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL
  • Zwilling 650600020 quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

LG GN-H702HQHU çift kapılı 506 L no-frost buzdolabı 43,999 TL

ŞOK a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • LG DFC513FW 9 programlı bulaşık makinesi 27,999 TL
  • LG DFC513FV 9 programlı bulaşık makinesi 29,999 TL
  • LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL
  • Xiaomi microwave 20 L mikrodalga fırın 4,499 TL

Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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