ŞOK'a Xiaomi mikrodalga fırın geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'ta bu hafta sonu oyuncuları heyecanlandıracak Rampage oyuncu koltukları, kulaklık, mouse, soğutucu stand ve direksiyon seti geliyor. Ayrıca Zwilling paslanmaz çelik tencere setleri, LG no-frost buzdolabı, bulaşık makineleri, 4K LED TV ve Xiaomi mikrodalga fırın evini yenileyecekleri bekliyor. Çocuklar için eğitici oyundan oyuncaklara, giyimden temel gıdaya kadar aradığınız pek çok avantajlı fırsat 17-20 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK’ta!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Blitz oyuncu mouse pad MP-24 699 TL

Rampage comfort extra atış tuşlu oyuncu mouse SMX-G39 599 TL

Fortuna combo Q kablolu oyuncu klavye mouse set M-RX7 1,099 TL

Blizzard R7 13"-15.6" notebook soğutucu stand 999 TL

Rampage X-Jammer ledli oyuncu mikrofonlu kulaklık RM-K27 699 TL

Force PC el vitesi gaming oyun direksiyonu V995 9,999 TL

Rampage terletmez kumaş gri/siyah oyuncu koltuğu KL-R26 6,990 TL

Rampage Lumos deri siyah/turuncu oyuncu koltuğu KL-R12 6,500 TL

Ülker Hobby kakaolu krema 125 TL

Falim damla 100'lü 139 TL

Lio yağlı siyah zeytin salamura 199 TL

Bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 99 TL

Gokidy blok okyanus keşif seti 1,290 TL

Şarjlı uzaktan kumandalı retro minibüs 1,290 TL

Refleks oyunu 150 TL

Pelüş top 350 TL

Metal renk değiştiren araçlar 100 TL

Sök-tak dinozorlar 100 TL

Mini org 250 TL

Barbie bebek ve moda aksesuarları 799 TL

Bugs Bunny pelüş 599 TL

Tweety pelüş 499 TL

Tazmanya pelüş 499 TL

Hot Wheels sekizli araba seti 899 TL

Zwilling 651200050 pro 5'li çelik tencere seti 16,999 TL

Zwilling 666700000 focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL

Zwilling 662200020 essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Zwilling 650600020 quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

LG GN-H702HQHU çift kapılı 506 L no-frost buzdolabı 43,999 TL

LG DFC513FW 9 programlı bulaşık makinesi 27,999 TL

LG DFC513FV 9 programlı bulaşık makinesi 29,999 TL

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

Xiaomi microwave 20 L mikrodalga fırın 4,499 TL

Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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