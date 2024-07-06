Yüksek emekli maaşına yüksek ek gelir! Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından 30 bin liraya kadar yükselebilir

Emekli maaşlarının artması ile birlikte gözler bankaların vereceği güncel promosyona çevrildi. Bankalar şu an halihazırda 5.000 ila 20.000 L arasında promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre bu rakamların yakında güncelleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda alınan maaşa göre güncel emekli promosyon ödemesinin en az 10.000 lira, en fazla 30 bin liraya kadar yükseleceği dile getiriliyor.

ALINAN PROMOSYONU İADE EDİP BANKA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Emekliler eğer yeni bir düzenleme ile promosyonlara artış yapılırsa, bankalardan promosyonlarını yeni maaşlarına göre güncellenmesini isteyebiliyor. Bankalar promosyon farkını vermediği takdirde emekliler yeni bir bankaya geçme hakkına sahip bulunuyor.

Ancak taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçebilmenin de bazı şartları var. Promosyonu taşımak herhangi bir ceza gerektirmiyor sadece önceden alınmış bedelin iadesi gerekiyor.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor. Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

11.10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, Temmuz ayında emekli promosyonları için şu tutarları belirledi:

10.9.999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL,

10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL,

15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;

10.9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL mekli promosyon ödemesi yapacak.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

0 - 9.999 TL - 6.250 TL

10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL







