Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

Önceki yıllarda çoğu zaman %1.9 - 2.1 arasında değişen kredi faiz oranları, pandemi süreciyle birlikte durma noktasına gelen inşaat sektörünü hareketlendirmek amacıyla %1'in dahi altına çekildi. Bu nedenle konut kredisine olan rağbet artarken, eski faiz oranları üzerinden kredi çekenler de "Faiz indirimi olacak mı?" diye merak etmeye başladı. Faiz indirimiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detayları sizin için bir araya getirdik.
Geçmiş yıllardaki yüksek kredi faiz oranlarıyla kredi çekenler için indirim yapılma ihtimali, şimdilik oldukça uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Enflasyona bağlı şekillenen faiz oranlarıyla ilgili pandemi sürecinden dolayı farklı bir yol izlense dahi bu durumun da geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçmişte konut kredisi çekenler için doğrudan faiz indirimi söz konusu olmasa da, düşük faiz oranlarından faydalanabilmenin dolaylı yolları bulunuyor.
Mevcut kredinizi ödemeye devam ederken direkt olarak faiz indiriminden yararlanamıyor olsanız da biraz dolaylı bir yolla, konut kredisi transfer işlemiyle, güncel faiz oranlarına geçiş yapabiliyorsunuz.
Bunun için öncelikle mevcut bankanız dışında konut kredisi transfer işlemini destekleyen bir banka bulmanız gerekiyor.
Ardından sizden bu transfer işlemi için talep edilecek toplam masrafı da hesaplamalısınız.
Mevcut faiz oranları oldukça avantajlı olsa da faizlerin enflasyon ile doğru orantılı artıp azalması gerektiğinden bu durumun da geçici olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle ilgili süre dolmadan dilerseniz güncel faiz oranları üzerinden yeni bir konut kredisi çekebilir ya da kredi transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aksi takdirde toplam 6 ay gibi kısa bir süre daha devam edeceği düşünülen düşük faiz uygulamalarından yararlanamayabilirsiniz.
Kredi faiz oranlarının düşmesiyle beraber konut satışlarında meydana gelen hareketlilik nedeniyle paniğe kapılabilir ve bunun sonucunda yanlış adımlar atabilirsiniz. Faiz oranları düşmüş olsa da konut fiyatları normalden çok daha hızlı ve yüksek şekilde arttığı için yine ortaya dezavantajlı bir tablo çıkıyor. Bu yüzden güncel imkanlardan faydalanmak için acele etmeden önce iyice düşünmeli ve size gerçekten fayda sağlayacaksa işlemlere başlamalısınız.
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