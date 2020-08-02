Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

Önceki yıllarda çoğu zaman %1.9 - 2.1 arasında değişen kredi faiz oranları, pandemi süreciyle birlikte durma noktasına gelen inşaat sektörünü hareketlendirmek amacıyla %1'in dahi altına çekildi. Bu nedenle konut kredisine olan rağbet artarken, eski faiz oranları üzerinden kredi çekenler de "Faiz indirimi olacak mı?" diye merak etmeye başladı. Faiz indirimiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

ÖNCEDEN KREDİ ÇEKENLER FAİZ İNDİRİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?

Geçmiş yıllardaki yüksek kredi faiz oranlarıyla kredi çekenler için indirim yapılma ihtimali, şimdilik oldukça uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Enflasyona bağlı şekillenen faiz oranlarıyla ilgili pandemi sürecinden dolayı farklı bir yol izlense dahi bu durumun da geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçmişte konut kredisi çekenler için doğrudan faiz indirimi söz konusu olmasa da, düşük faiz oranlarından faydalanabilmenin dolaylı yolları bulunuyor.

GEÇMİŞTE KREDİ ÇEKENLER FAİZ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANABİLİR?

Mevcut kredinizi ödemeye devam ederken direkt olarak faiz indiriminden yararlanamıyor olsanız da biraz dolaylı bir yolla, konut kredisi transfer işlemiyle, güncel faiz oranlarına geçiş yapabiliyorsunuz.