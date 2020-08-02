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Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kamu bankaları başta olmak üzere pek çok banka tarafından düşürülen faiz oranlarıyla beraber konut kredisi çekmek epey cazip bir hal aldı. 2020'nin ikinci çeyreğiyle birlikte başlayan ve hala devam eden düşük kredi faizleri sayesinde %1'in altındaki oranlarla konut satın alabilmek mümkün. Peki, bu durumun daha önce kredi çekmiş olanlara faydası var mı? İşte cevapları...

Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

Önceki yıllarda çoğu zaman %1.9 - 2.1 arasında değişen kredi faiz oranları, pandemi süreciyle birlikte durma noktasına gelen inşaat sektörünü hareketlendirmek amacıyla %1'in dahi altına çekildi. Bu nedenle konut kredisine olan rağbet artarken, eski faiz oranları üzerinden kredi çekenler de "Faiz indirimi olacak mı?" diye merak etmeye başladı. Faiz indirimiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

ÖNCEDEN KREDİ ÇEKENLER FAİZ İNDİRİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?

Geçmiş yıllardaki yüksek kredi faiz oranlarıyla kredi çekenler için indirim yapılma ihtimali, şimdilik oldukça uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Enflasyona bağlı şekillenen faiz oranlarıyla ilgili pandemi sürecinden dolayı farklı bir yol izlense dahi bu durumun da geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçmişte konut kredisi çekenler için doğrudan faiz indirimi söz konusu olmasa da, düşük faiz oranlarından faydalanabilmenin dolaylı yolları bulunuyor.

GEÇMİŞTE KREDİ ÇEKENLER FAİZ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANABİLİR?

Mevcut kredinizi ödemeye devam ederken direkt olarak faiz indiriminden yararlanamıyor olsanız da biraz dolaylı bir yolla, konut kredisi transfer işlemiyle, güncel faiz oranlarına geçiş yapabiliyorsunuz.

  • Bunun için öncelikle mevcut bankanız dışında konut kredisi transfer işlemini destekleyen bir banka bulmanız gerekiyor.

  • Ardından sizden bu transfer işlemi için talep edilecek toplam masrafı da hesaplamalısınız.

  • Eğer hala karlı çıkıyorsanız transfer işlemi sayesinde mevcut faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ GEÇİCİ OLDUĞUNU UNUTMAMALISINIZ

Mevcut faiz oranları oldukça avantajlı olsa da faizlerin enflasyon ile doğru orantılı artıp azalması gerektiğinden bu durumun da geçici olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle ilgili süre dolmadan dilerseniz güncel faiz oranları üzerinden yeni bir konut kredisi çekebilir ya da kredi transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aksi takdirde toplam 6 ay gibi kısa bir süre daha devam edeceği düşünülen düşük faiz uygulamalarından yararlanamayabilirsiniz.

FAİZ ORANLARI DÜŞSE DE KONUT FİYATLARI HIZLA ARTIYOR

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle beraber konut satışlarında meydana gelen hareketlilik nedeniyle paniğe kapılabilir ve bunun sonucunda yanlış adımlar atabilirsiniz. Faiz oranları düşmüş olsa da konut fiyatları normalden çok daha hızlı ve yüksek şekilde arttığı için yine ortaya dezavantajlı bir tablo çıkıyor. Bu yüzden güncel imkanlardan faydalanmak için acele etmeden önce iyice düşünmeli ve size gerçekten fayda sağlayacaksa işlemlere başlamalısınız.

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