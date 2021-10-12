Yüksek gelir için hesaplama formülü! Emekli maaşına 3'lü hesap

Emeklilik hesaplaması yapılırken çeşitli kriterlere dikkat edilmektedir. Kişinin yaşı, sigorta başlangıç süresi ve bağlı bulunduğu sigorta koluna göre hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamalarda kişinin ne zaman emekli olacağı ne kadar maaş alacağı ortaya çıkmaktadır. Emeklilerin alacakları maaşı artırmak ise mümkün. Şöyle ki bahsedeceğimiz 3’lü hesaplama üzerinden emekli maaşınızda avantaj sağlayabilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Hesaplama yapılırken 3 ayrı döneme bakılıyor, her dönemde kazançlar günümüzde göre güncelleniyor. Buna göre 2000 yılından önce yüksek kazanç ile emekli olanların avantajı daha fazla. Kazanca göre yüzde 70’i bulan çarpanın kullanıldığı hesaplamada gösterge 14 binlere çıkıyor. Bir diğer deyişle bu dönemde yüksek kazancını sigortaya bildirenlerin maaşları da yükseliyor.

2000-2008 ARASINDA EMEKLİ OLANLAR

Bu dönem aralığında emekli olanların maaşları 2000 öncesinde emekli olanlara göre daha düşük oluyor. Gösterge sistemi yeni gelişme hızı devreye giriyor. Aylık bağlama oranı ise yüzde 60’lar civarında gerçekleşiyor.

2008’İN 10. AYINDAN SONRA EMEKLİ OLANLAR

2008 yılının ekim ayından itibaren emekli olanlar ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30’u dikkate alınırken enflasyon devreye giriyor. Aylık bağlama oranına bakıldığında ise rakam yüzde 40’larda uygulanıyor. Yukarıda saydığımız hesaplamalar toplanarak çalışanın maaşı ortaya çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Emekli maaşını artırmanın çeşitli yolları bulunuyor. Bağ-Kur’lular, SSK’lılara göre daha düşük aylık aldığından emeklilerine son 7 yıl kala SSK üzerinden primlerini öderse, maaşlarını da artırabilir.

Bir diğer formül, pek çok işveren maaş üzerinden prim ödemek yerine asgari ücretten göstererek primleri düşük tutma yoluna gidiyor. Emekli maaşınızın yüksek olması için ücretlerin bordroya tam olarak yansıması önemli. Ayrıca bordronuza size nakit olarak düzenli ödenen diğer ücretleri de mutlaka ekletin. Bunlar da yine emeklilik maaşını artırmaktadır. Bu nedenle e-Devlet üzerinden mutlaka primlerinizi kontrol edin.



