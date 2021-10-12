FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüksek gelir için hesaplama formülü! Emekli maaşına 3'lü hesap

Yüksek gelir için hesaplama formülü! Emekli maaşına 3'lü hesap

12.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik için gün sayan pek çok kişi, maaşını hesaplarken bir yandan da maaşın artırılmasının yollarını arıyor. Onlara güzel bir haber verelim. Yüksek gelirli emekli maaşı almak için üçlü hesaplama bulunuyor. İşte detaylar…

Yüksek gelir için hesaplama formülü! Emekli maaşına 3'lü hesap

Emeklilik hesaplaması yapılırken çeşitli kriterlere dikkat edilmektedir. Kişinin yaşı, sigorta başlangıç süresi ve bağlı bulunduğu sigorta koluna göre hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamalarda kişinin ne zaman emekli olacağı ne kadar maaş alacağı ortaya çıkmaktadır. Emeklilerin alacakları maaşı artırmak ise mümkün. Şöyle ki bahsedeceğimiz 3’lü hesaplama üzerinden emekli maaşınızda avantaj sağlayabilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Hesaplama yapılırken 3 ayrı döneme bakılıyor, her dönemde kazançlar günümüzde göre güncelleniyor. Buna göre 2000 yılından önce yüksek kazanç ile emekli olanların avantajı daha fazla. Kazanca göre yüzde 70’i bulan çarpanın kullanıldığı hesaplamada gösterge 14 binlere çıkıyor. Bir diğer deyişle bu dönemde yüksek kazancını sigortaya bildirenlerin maaşları da yükseliyor.

2000-2008 ARASINDA EMEKLİ OLANLAR

Bu dönem aralığında emekli olanların maaşları 2000 öncesinde emekli olanlara göre daha düşük oluyor. Gösterge sistemi yeni gelişme hızı devreye giriyor. Aylık bağlama oranı ise yüzde 60’lar civarında gerçekleşiyor.

2008’İN 10. AYINDAN SONRA EMEKLİ OLANLAR

2008 yılının ekim ayından itibaren emekli olanlar ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30’u dikkate alınırken enflasyon devreye giriyor. Aylık bağlama oranına bakıldığında ise rakam yüzde 40’larda uygulanıyor. Yukarıda saydığımız hesaplamalar toplanarak çalışanın maaşı ortaya çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Emekli maaşını artırmanın çeşitli yolları bulunuyor. Bağ-Kur’lular, SSK’lılara göre daha düşük aylık aldığından emeklilerine son 7 yıl kala SSK üzerinden primlerini öderse, maaşlarını da artırabilir.

Bir diğer formül, pek çok işveren maaş üzerinden prim ödemek yerine asgari ücretten göstererek primleri düşük tutma yoluna gidiyor. Emekli maaşınızın yüksek olması için ücretlerin bordroya tam olarak yansıması önemli. Ayrıca bordronuza size nakit olarak düzenli ödenen diğer ücretleri de mutlaka ekletin. Bunlar da yine emeklilik maaşını artırmaktadır. Bu nedenle e-Devlet üzerinden mutlaka primlerinizi kontrol edin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Sevgililer gününde öldürmüştü! Savunması pes dedirtti: Yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorumSevgililer gününde öldürmüştü! Savunması pes dedirtti: Yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum
Uzman isimden çarpıcı gram altın yorumu!Uzman isimden çarpıcı gram altın yorumu!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Dolar/TL kuru 9 lira seviyelerinde

Dolar/TL kuru 9 lira seviyelerinde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.