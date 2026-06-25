Yüksek güvenlikle üretilecek: 8,5 km duvar, kamera hazırlanıyor

Tıbbi kenevir dört duvar arasında yüksek güvenlik altında üretilecek! Son yıllarda kozmetik, tekstil, kağıt ve gıda sanayisinde ham madde olarak kullanımı artan kenevir, tıp alanında ilaç üretiminde de değerlendiriliyor. Türkiye, iklim ve toprak yapısı bakımından tıbbi kenevir üretimi açısından önemli avantajlara sahip. Tıbbi kenevirin ilaç ve kozmetik alanında kullanımına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle bu alanda somut yatırımlar gündeme gelmeye başladı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ ALTYAPI OLUŞTURULUYOR

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşan Kınık Organize Tarım Bölgesi, kenevir yatırımları için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,3 milyon metrekare alanda kurulan bölgede, tıbbi kenevir üretimine yönelik yatırımlar için yüksek güvenlikli altyapı oluşturuluyor. Bunun için çevresinde yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğunda duvar, tel çit ve kamera sistemleriyle korunan alan hazırlanıyor.

Kınık Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, AA muhabirine, son yıllarda dünyada kenevirin kullanım alanlarının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Kenevirin kullanım amacına göre farklı türlerde üretildiğini ifade eden Olgunsoy, sanayi tipi kenevirde lifinden, ilaç ve kozmetik amaçlı üretimde ise çiçek ve çiçekli dallarından yararlanıldığını vurguladı.

Kenevirin geçmişte Anadolu'da yaygın olarak yetiştirilen ve birçok alanda kullanılan önemli tarım ürünü olduğunu anımsatan Olgunsoy, "Kenevir üretimi suistimal nedeniyle denetime alınmış ve ülkemizde ekimi geride kalmış. Ancak ilaç için kontrollü üretim yaptığınızda kenevir çok önemli bitki. Çünkü kolay yetişir, ilaca gerek yok ve herhangi bir zararlıyla kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür ve hiçbir derdi yoktur." diye konuştu.

Olgunsoy, kenevirden üretilen kağıdın yaklaşık 7 kez geri dönüştürülebildiğini dile getirdi.

"KENEVİR ÜRETİMİ İÇİN GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Devlet tarafından tıbbi ve kozmetik amaçlı kenevir yetiştiriciliğine izin verildiğini hatırlatan Olgunsoy, şöyle konuştu:

"Kenevirin ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirilmesine yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çünkü üreticilere güvenli alan sunmamız gerekiyor. Tıbbi kenevir hasadına İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri eşlik ediyor. Kök adet olarak verildiği için hasat sırasında kontrol ediliyor. Şimdi bunu yetkililer yaparken biz organize olarak bunun etrafının çevrilmesi ve güvenli bir alan meydana getirmeye çalışıyoruz. Bir duvar ve üzerine tel yapıyoruz ayrıca kamera kontrolleri de olacak. Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla bölgeyi çeviriyoruz. Duvarı yüzde 80 tamamlama aşamasına getirdik. Biz kenevir üretimi için bu güvenliği sağlayacağız."

Kenevir üretimi yapmak isteyen yatırımcıları Kınık'a beklediklerini anlatan Olgunsoy, "Şu anda bir talepleri toplamaya başladık. Bir üretici arsa istedi, ona bir yer veriyoruz. Ülke olarak dünyada hızla gelişen kenevir sektörü ve sanayisinde geri kalmamaktan öte öncü olmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz ve toprakları buna son derece müsait." ifadelerini kullandı.