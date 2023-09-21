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Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm! Mehmet Şimşek planı tek tek açıkladı: ‘Uyguladığımız tüm politikalar…’

21.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. Bakan Şimşek atılan adımları ve planı duyururken, alınan tüm önlemler sayesinde enflasyonun da kalıcı olarak geri çekileceğini dile getirdi.

Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm! Mehmet Şimşek planı tek tek açıkladı: ‘Uyguladığımız tüm politikalar…’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın çözümü için alınacak önlemleri anlattı. Enflasyonda düşüş için sıkı para politikasına dikkat çeken Şimşek, tüm sorunları kalıcı olarak çözeceklerini vurguladı.

Sabah’ta yer alan haberde Şimşek, “Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.

“GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ”

“Temel amacımız, ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak, küresel değer zincirlerinde yükselmek, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve vatandaşlarımızın refahını artırmaktır. Hedeflerimize, teşebbüs hürriyeti ve dışa açık serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen bir anlayışla ilerliyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Şimşek şunları söyledi:

“Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamım bozan fiyat hareketleri zaman zaman meydana gelebilmekte ve hükümet olarak söz konusu aksaklıklara yönelik düzenlemeler yapmaktayız. Kira artışlarının yüzde 25'i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi... Bu tür tedbirler geçici nitelikte olup piyasayı normal işleyişine doğru sevk etmeyi ve vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır.”

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REFAHI ARTIRMANIN YOLU BÜYÜME

Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projelerinin geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını belirten Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımızın refahını artıracak sürdürülebilir büyümenin yolu yatırım, istihdam ve verimliliği artırmaktan geçmektedir. Yatırım ve istihdam artışı için öngörülebilirlik, güven ve makro finansal istikrarın varlığı önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilk aşamada fiyat istikrarı, finansal istikrar, cari denge ve bütçe disiplinine yönelik tedbirler alınmıştır” dedi.

“ÖNLEMLER ENFLASYONU GERİLETECEK”

“Bunun yanı sıra bütçe dengesinin uluslararası kriterler seviyesinde seyretmesini sağlamak üzere kamu harcamaları rasyonelleştirilecek ve tasarruflar artırılacaktır. Kamu tasarruflarındaki artış cari dengeyi de destekleyecektir” ifadelerini de kullanan Şimşek, “Para politikasında rasyonelleşmeye yönelik adımlar atılmıştır. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarıyla parasal duruş güçlendirilmiştir. Ayrıca, Türk lirasını ve uluslararası rezerv pozisyonumuzu güçlendirecek kararlar alınmıştır. Katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak kapsamlı yapısal reformlar, Orta Vadeli Programı ile açıklanmıştır. Uyguladığımız tüm politikalar ile mal ve hizmet piyasalarında dengesizliklerin azalacağını, finansal piyasalarda istikrarın pekişeceğini ve enflasyonun gerileyeceğini öngörüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.


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Mehmet Şimşek

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