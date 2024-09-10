Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Bolu’da bir ev sahibinin yeni yapılan bir binanın 3. katındaki 4+1 daire için 50 bin lira kira talep etmesi, büyük yankı uyandırdı. Alpagut Mahallesi'nde yer alan ve 175 metrekare büyüklüğündeki daireye istenen yüksek kira fiyatı, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Daire sahibi, fiyatın normal olduğunu savunarak, "Eşyalı değil ama garajı büyük, 42 metrekare garajı var. Emlakçı 'O fiyata tutulur' dedi, ben de bu şekilde ilan verdim" açıklamasını yaptı. Ev sahibine sosyal medyadan tepki gösteren bir vatandaş ise "Yazıklar olsun. Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin" diyerek duruma tepki gösterdi.

"EVİN ÖZELLİĞİNİ MERAK ETTİM"

Emlak sektörüyle ilgilenen iş insanı Mahmut Alan, apartman önüne giderek ev sahibini aradı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alan, "50 bin lira kira istenen bir evin özelliği olup olmadığını merak ettim. Ancak apartman ve dairede herhangi bir farklılık görmedim" dedi.

Evin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesinde, ev sahibinin emlakçı olduğunu öğrendiğini belirten Alan, "Hem evin sahibi hem de emlakçı olarak fiyatı kendisi belirlemiş. Ancak fiyatın normal olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"50 BİN LİRA KİRA ZALİMLİKTİR"

Mahmut Alan, bölgedeki kira fiyatlarının 15-22 bin lira arasında değiştiğini ifade ederek, 50 bin lira kira demek, zalimlik demek, zulüm demek. Vatandaşı eziyor. Buna 'Dur' deyin. Dünden beri aldığım mesajın haddi hesabı yok. Bunu bir fırsata çevirelim. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Burası Bolu. Deniz kenarında araştırdım 17 bin lira, 15 bin lira kiralar var. Tabii ki çok lüks yerler de var, biz genelleme yapıyoruz. Bunu da bu şekilde açıklayarak konuşuyorum. Çünkü haberlerin altına yorum yapanlar var. Biz genel bir durumu konuşuyoruz. Bugün Beşiktaş'ta ev tutarsan, ya da yalı kiralarsan ona ben karışamam. Bence normal bir mahallede kira fiyatı 20 bin lirayı geçmemeli" yorumunu yaptı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır