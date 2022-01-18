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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye bir dizi kısıtlayıcı önlemler hazırladık

18.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladıklarını söyledi. Türkiye’ye iki aşamalı bir yaklaşım uyguladıklarını kaydeden Miçotakis bunun doğru bir yaklaşım olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye bir dizi kısıtlayıcı önlemler hazırladık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için düzenlenen tören kapsamında gerçekleştirdiği Strazburg ziyaretinde, Avrupa Halk Partisi milletvekilleri ile bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu.

Miçotakis, "Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye'nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık. Bence bu, doğru bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Ayrıca Miçotakis, göçmen meselesinde de yapıcı bir ilişki oluşturulabilmesi için Türkiye ile daha çok iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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