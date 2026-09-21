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Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 3,61, yıllık bazda yüzde 32,60 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta yüzde 32,41 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35, enerjide yüzde 106,24, sermaye mallarında yüzde 20,59 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22, enerjide yüzde 14,68, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı 1

Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ağustos üfe yurt dışı
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