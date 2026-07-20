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Yurt dışı ÜFE haziran aylık yüzde 0,46, yıllık yüzde 30,33 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 0,46, yıllık bazda ise yüzde 30,33 yükseldi.

Yurt dışı ÜFE haziran aylık yüzde 0,46, yıllık yüzde 30,33 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nde (YD-ÜFE) haziran ayında artış eğilimi sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre endeks, hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydetti.

Haziran ayı verilerine göre YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,07 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDE YILLIK YÜKSELİŞ

Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 45,13, imalat sanayisinde ise yüzde 30,08 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimlere bakıldığında; ara mallarında yüzde 30,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96, enerjide yüzde 61,56 ve sermaye mallarında yüzde 20,69 artış kaydedildi.

AYLIK DEĞİŞİMDE ENERJİ GERİLEDİ

Haziran ayında aylık bazda sanayinin iki ana sektöründe de yükseliş görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,26, imalat sanayisinde ise yüzde 0,47 artış hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık performansında ara malları yüzde 2,32, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,02, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,75 ve sermaye malları yüzde 0,84 yükselirken, enerji grubunda yüzde 13,08 azalış gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Endeks fiyat tüik yurt dışı
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