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Yurt dışı ÜFE martta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 19,34 arttı

21.04.2025 10:31
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 19,34 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE martta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 19,34 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,06, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,43 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,7, imalatta yüzde 19,3 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 18,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış olurken enerjide 5,08 azalış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,24, imalatta yüzde 4,05 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 4,34, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89, sermaye mallarında yüzde 5,38 yükseliş görülürken enerjide yüzde 4,03 gerileme kaydedildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üfe yurt dışı
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