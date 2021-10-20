Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,55 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,06, imalatta yüzde 28,96 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 37,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,46, enerjide yüzde 111,85, sermaye malında yüzde 15,35 artış dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,41 azalış, imalatta yüzde 1,59 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,12, enerjide yüzde 4,96, sermaye malında yüzde 1,53 yükseliş, dayanıklı tüketim malında ise yüzde 0,93 azalış olarak kaydedildi.

DEĞİŞİM GÖSTEREN SEKTÖRLER

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 10,02, makine ve ekipmanlar yüzde 10,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 11,38 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 111,85, ana metaller yüzde 58,03, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 42,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre de 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,2, metal cevherleri yüzde 1,57, diğer mamul eşyalar yüzde 0,47 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,96, ana metaller yüzde 2,59, motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler yüzde 2,11 ile endeksin en çok arttığı sektörler olarak kayıtlara geçti. (AA)



