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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni harç tutarı için tarih belirlendi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 13:02
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Son günlerde enflasyonun artmasıyla birlikte, bazı market ürünleri ve akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Son olarak yurt dışı harç pulu 150 TL’den 500 TL’ye çıkarılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yurt dışına çıkış harcı zammını, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, belirlenen tarihten önce yatırabilme imkanı tanıdı.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni harç tutarı için tarih belirlendi

12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak harç pulu zammında, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla daha önceden ödeme imkanı sağladı.

pul

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları kaydetti;
'‘2/8/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12/8/2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımız tarafından ödenecek yurt dışına çıkış harcı tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir.
12/8/2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşlarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, bu tarihten önce seyahat tarihlerini belirtmek suretiyle harç ödemelerine imkan sağlanmıştır.
Bu çerçevede, 12/8/2024 tarihi saat 00:00’dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 TL tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir.’’

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Anahtar Kelimeler:
gelir idaresi başkanlığı
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