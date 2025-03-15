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Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı, neredeyse 8 kat arttı

15.03.2025 14:54
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek tutar 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı, neredeyse 8 kat arttı

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.

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DÖVİZ CİNSİ TEMİNAT VEREBİLECEKLER

Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan sağlandı.

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Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

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KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla değişikliğe gidildi.

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YETKİSİZ İŞLEMLERE MÜDAHALE

Ayrıca, yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerekli tedbirlerin alınması için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

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Yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da düzenlemede yer aldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yurt dışı
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