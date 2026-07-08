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Yurt Dışında Kart Kullanmayı Biliyor musun?

Pasaport hazır, bavul tıkabasa doldu, uçak biletinin ekran görüntüsü çoktan galeriye eklendi... Peki ya cüzdanın bu seyahate gerçekten hazır mı?

Yurt Dışında Kart Kullanmayı Biliyor musun?

Test et!

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İlk soru ile hızlıca başlayalım! Uçağa binmeden hemen önce yapman gereken o kritik bankacılık işlemi ne?

İlk soru ile hızlıca başlayalım! Uçağa binmeden hemen önce yapman gereken o kritik bankacılık işlemi ne?
Mobil uygulamadan "yurt dışı kullanım" ayarını açmak.
Limitimi sonuna kadar artırmak.
Hiçbir şey yapmam, koskoca banka benim gittiğimi anlamıyor mu?
Şifremi değiştirmek.
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Kredi kartı ekstre tipini seyahate çıkmadan önce nasıl ayarlamış olmalısın?

Kredi kartı ekstre tipini seyahate çıkmadan önce nasıl ayarlamış olmalısın?
Kesinlikle Dolar veya Euro ekstre seçeneğini açarım.
TL olarak kalsın, kafam karışmasın.
Ekstre ne demek? Ben borcu direkt ödüyorum.
Ekstre tipinin değiştiğini ilk defa duydum.
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Sırf kur farkı hesaplamaktan ve "Bunu TL'ye vurursak ne kadar yapıyor?" diye düşünmekten tatile odaklanamadığın oldu mu?

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Yurt dışı seyahatinde yanına kaç tane kart alırsın?

Yurt dışı seyahatinde yanına kaç tane kart alırsın?
Tek kart yeter, cüzdan kalabalık olmasın.
Farklı bankalara ait ve farklı şemalarda en az 2-3 kart.
Kart almam, döviz bürosundan aldığım nakitlerle gezerim.
Annemin kartını da yanıma alırım.
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Döviz bürosundaki kur ile kredi kartının harcama kuru arasındaki ilişki nedir?

Döviz bürosundaki kur ile kredi kartının harcama kuru arasındaki ilişki nedir?
Kredi kartı kuru her zaman döviz bürosundan daha kötü.
Çoğu zaman kartın uyguladığı kur, turistik döviz bürolarının "komisyonsuz" yalanı altındaki fahiş kurundan daha avantajlı.
İkisi de tamamen aynı.
Hiç hesaplamadım, matematiğim elvermiyor.
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"Değerli müşterimiz, şu tutarda harcama yaptınız" SMS'ini her gördüğünde kalbin minik bir kriz geçiriyor mu?

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Kartından şüpheli bir işlem yapıldığına dair bildirim aldın. İlk aksiyonun?

Kartından şüpheli bir işlem yapıldığına dair bildirim aldın. İlk aksiyonun?
Şoka girip ağlamak.
Hemen mobil uygulamadan kartı geçici olarak kapatmak.
Sabah olmasını beklemek.
Parayı harcayan yere Instagram'dan mesaj atmak.
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Seyahat bitti, ülkeye döndün. Kredi kartı ekstreni incelerken neye bakarsın?

Seyahat bitti, ülkeye döndün. Kredi kartı ekstreni incelerken neye bakarsın?
Sadece toplam borca bakar, gerisini görmezden gelirim.
Harcama yaptığım günkü Merkez Bankası kuru ile ekstreye yansıyan tutarı karşılaştırır, mutabık mıyız kontrol ederim.
Ekstreye hiç bakmam, moralim bozuluyor.
"Ben orada bu kadar harcama yaptım mı ya?" diye şaşırırım.
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ING Para Mevzuları
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