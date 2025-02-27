Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında net 73,8 milyon dolarlık hisse senedi, 179,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Şubat itibarıyla 32 milyar 961,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Şubat haftasında 32 milyar 151,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 680,2 milyon dolardan 19 milyar 489,9 milyon dolara inerken, ÖST stokları ise 725,7 milyon dolardan 731,5 milyon dolara çıktı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır