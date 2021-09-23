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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor

23.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'in karar metninde, ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri için "önemli ölçüde ilerleme" elde edildiği vurgulanırken, Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme beklentilerini düşürürken, enflasyon ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı.

Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı. Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları bugüne de alıcılı başlamalarının ardından, şu dakikalarda yükselişlerin ortalama yüzde 0,2 civarında olduğu görülüyor.

Bugün Avrupa'da gündemin odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bulunurken, bankanın faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi ancak varlık alım politikasına ilişkin yönlendirme yapması bekleniyor.

Avrupa borsaları, dün küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,4 ile yüzde 1,3 arasında yükselişlerle başladı.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1710'dan işlem görüyor.

Asya'da, Evergrande krizinin Çin ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışıyla borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Analistler, Evergrande'nin bugün 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin haber akışının takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likidite koşullarını iyileştirebileceğine yönelik beklentiler, Asya'da riskli varlıkları destekleyen bir başka unsur oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 1,08 yükselişle tamamladı.

Japonya pay piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Üç günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Güney Kore pay piyasalarında ise Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, bugün gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 1,58 üzerinde 1.407,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,6537'ye yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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