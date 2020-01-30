Piyasalar yılın ilk Enflasyon Raporu'nu bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bırakırken, karar metninde ekonomik veriler, küresel gelişmeler ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da kararın ardından yaptığı açıklamada, yüzde 2'nin altındaki enflasyondan memnun olmadıklarını belirterek, koronavirüs dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Virüsün "son derece ciddi bir mesele" olduğunu vurgulayan Powell, "Salgın, özellikle Çin'in ekonomik büyümesinde bozulmaya yol açabilir. Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceği konuları belirsiz ancak durumu yakından gözlemliyoruz." dedi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının Fed'in politikasını yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturma yönünde değiştirebileceğine işaret ettiğini, bunun ise daha "güvercin" bir politika beklentilerini artırdığını söyledi. Powell'ın açıklamalarında koronavirüs salgınına değinmesinin konunun ciddiyetini ortaya koyduğunu aktaran analistler, virüsün küresel ekonomiye etkilerine dair tedirginliklerin arttığını kaydetti.