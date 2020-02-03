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Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 3 Şubat (DHA) - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.71 olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12.76, imalatta yüzde 8.45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13.07, su temininde yüzde 4.27 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5.15, dayanıklı tüketim malında yüzde 8.93, dayanıksız tüketim malında yüzde 13.37, enerjide yüzde 13.75, sermaye malında yüzde 8.78 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.33, imalatta yüzde 1.85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.95, su temininde yüzde 5.46 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.60, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.71, enerjide yüzde 3.01, sermaye malında yüzde 2.55 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık en fazla azalış; yüzde 2.23 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0.70 ile giyim eşyası, yüzde 0.46 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak gerçekleşti.
Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64.40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25.49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24.94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en fazla azalış; yüzde 9.68 ile tütün ürünleri, yüzde 0.65 ile giyim eşyası, yüzde 0.57 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti.
Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 11.27, ham petrol ve doğal gaz yüzde 7.05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5.52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)

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