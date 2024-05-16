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Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Yeni düzenleme geldi: İkinci telefon yasak, el konulacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 09:42
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Yurt dışından telefon getirenleri ilgilendiren yeni düzenleme! Yurt dışından gelen yolcuların beraberinde Türkiye'ye getirdiği telefonlar için yeni düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi ödense bile ikinci telefon Türkiye'ye sokulmayacak.

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Yeni düzenleme geldi: İkinci telefon yasak, el konulacak!

Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenlemeyle sınır getirildi. Düzenlemeye göre yolcular gümrük vergisini ödese dahi ikinci telefonu yurda sokamayacak, ikinci telefona gümrükte el konulacak. Daha önceki düzenlemeyle de yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarılmıştı.

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YURT DIŞINA ÇIKARKEN İADE EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.

DAHA ÖNCE DE SÜRE UZATILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

"Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

KAYIT ÜCRETİ 31 BİN LİRAYI AŞMIŞTI

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.


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