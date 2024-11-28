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Yüz binlerce insanın borcu silinecek! Kimlerin faydalanacağı açıklandı: Cezalar da dahil edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.11.2024 09:18
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Borcu olan vatandaşlar gözünü Meclis'e çevirdi. Yeni düzenlemeyle borcu olan yüz binlerce insan ödeme yapmadan borcundan kurtulabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için harekete geçen hükümet yeni bir affın hazırlığında. Üstelik teklife gecikme faizi ve cezalar da dahil edildi. Peki bu düzenlemeden kimler faydalanabilecek? Detayları haberimizde...

Yüz binlerce insanın borcu silinecek! Kimlerin faydalanacağı açıklandı: Cezalar da dahil edildi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenler için beklenen haber günler öncesinden gelmişti. AK Partili Leyla Şahin Usta yeni düzenlemeyi duyurmuştu. Düzenlemenin açıklanmasının ardından vatandaşlar kimlerin faydalanacağını merak etti. Araştırmalarda yeni detaylar ortaya çıktı. Herkesin Genel Sağlık Sigortası Borcu silinecek mi? Af kapsamında kimler yer alıyor? İşte merak edilenler....

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FAİZ DE CEZALAR DA SİLİNECEK

TBMM'ye sunulan yeni teklif ile sağlık prim borcu bulunanlara af geliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için kısmi bir af getiriliyor. Teklif ile, bu borçlara ait gecikme faizi ve cezalar silinecek.

AYLIK NE KADAR?

Çalışanlar ve emekliler, SGK'ya bağlı oldukları için kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte GSS kapsamından yararlanabiliyor. Ancak, sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayan kişiler ve 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyen, üniversite mezunu olup çalışmayanlar, zorunlu olarak GSS primini ödemekle yükümlü. 2024 yılı için bu tutar aylık 600 TL, yıllık ise 7.200 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, 2025 başında yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte GSS prim tutarlarının artması bekleniyor.

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ÖDEMEYİNCE ARTIYOR

Primlerini ödemeyenler, özellikle Bağ-Kur'lu olanlar, SGK'ya ciddi borçlar biriktiriyor. Bu borçlar, gecikme zammı ve cezasıyla birlikte hızla artıyor. Son dönemde SGK, prim borcu olanları hem uyardı hem de yasal takip başlattı. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile bu borçların bir kısmı affedilecek.

DAHA ÖNCEDE DÜZENLEMELER YAPILDI

Bu, GSS prim borçları için yapılan ilk af düzenlemesi değil. Önceki yıllarda da benzer aflar uygulanmıştı; 2017, 2018, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sağlık prim borçlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştı. Örneğin, 2023 yılındaki afta, 1 Ocak 2014 öncesi borçlar affedildi ve tüm gecikme cezası ve zammından vazgeçildi. 2022 yılında ise 5 bin TL altındaki borçlar tamamen silinmişti.

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KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenleme ile 1 Ocak 2015 öncesi döneme ait GSS prim borçları ile ilgili tüm gecikme cezası ve zammı silinecek. Prim borçlarının asıllarının ödenmesi koşuluyla, gecikme cezası ve zammından feragat edilecek. Yapılan açıklamaya göre, bu aftan yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak ve toplamda 2 milyar TL’lik borç silinecek.

PARA-İÇ

KİMLER BORÇLANMIYOR?

Prim borcunu ödeyemeyenler için gelir testi uygulaması devreye giriyor. Test sonucuna göre, gelir seviyesi belirleniyor ve gelir testi sonucu, aile içi kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa (bugün için 6.600 TL), tüm borçlar siliniyor ve primler devlet tarafından karşılanıyor. Bu sayede, prim ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün oluyor. GSS prim borcu olanlar, e-Devlet üzerinden borçlarını takip edebiliyor.

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Ceza faiz borç düzenleme genel sağlık sigortası tbmm
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