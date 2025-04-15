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Yüz binlerce işçinin beklediği zam haberi! Son sözü hükümet söyleyecek, işte masadaki rakamlar:

15.04.2025 16:59
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Kamuda çalışan işçilerin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında İşçi tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bir araya gelecek.

Yüz binlerce işçinin beklediği zam haberi! Son sözü hükümet söyleyecek, işte masadaki rakamlar:

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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SENDİKALAR TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti. Müzakere çerçevesinde işçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

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TÜHİS EV SAHİPLİĞİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

İşçi kesiminin taleplerini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yarın işçi tarafıyla bir araya gelecek. Taraflar yarın saat 14.00'te işveren tarafını temsil eden TÜHİS Genel Merkezinde ilk toplantıyı yapacak.

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İLK TEKLİF KİMDEN GELECEK?

İşveren tarafının ilk teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" açıklamasını yapmıştı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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HAK-İŞ türk iş Kamu işçi maaşlarına yüzde kaç zam gelir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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