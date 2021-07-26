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Yüz binlerce işçinin gözü bu haberde! 4800 TL ve refah payı talebi için...

26.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetin bu hafta işçilere zam teklifini sunması beklenirken, Türk-İş ve Hak-İş ortak kararla zammın 4 bin 800 TL olmasını talep etti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar refah payı talebine dair açıklamalar yaptı.

Yüz binlerce işçinin gözü bu haberde! 4800 TL ve refah payı talebi için...

Yüz binlerce işçinin gözü kulağı hükümetin işçilere sunacağı zam teklifinde. Daha önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş) beraber hareket ederek işçilerin maaşlarının 4 bin 800 liraya çıkarılmasını talep etti. Refah payı talebi için Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar neler yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yüz binlerce işçinin gözü kulağı hükümetin açıklayacağı zam haberinde. Hükümet ilk zam teklifini 8 Temmuz’da açıklamıştı. Bu açıklamaya göre brüt maaş 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında maaş alanlara 100 lira, 3 bin 750 TL ile 4000 TL arasında alanlara 60 lira seyyanen zam ve birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artış ile üzerinde olursa enflasyon farkı teklif edilmişti.

EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRETİN 4 BİN 800 TL OLMASI TALEP EDİLDİ

Hükümetin yapmış olduğu teklifin ardından işçi kesimi ise teklifin işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtmişti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş), kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

30 TEMMUZ’DAN SONRA GREV KARARI GELEBİLİR

Zam ve refah payı isteklerinin ardından Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan işyerlerinde müzakere sürecinin 30 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkat çekti.

Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini belirten Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da “Teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ 2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise 2 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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