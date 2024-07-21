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Yüz binlercesi vardı, Türkiye'de ilk oldu! Tarım Kredi Marketleri'nde uygulanmaya başlandı...

21.07.2024 11:52
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Gıda İşletmelerinde Karekod" uygulamasının detaylarını paylaştı ve umutlu olduğunu belirtti. Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki en kısa zamanda işletmelerin ekseriyeti bu uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde bu benim için bir güven kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Yüz binlercesi vardı, Türkiye'de ilk oldu! Tarım Kredi Marketleri'nde uygulanmaya başlandı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için geliştirilen "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hakkında açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gıda güvenliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu konudaki önemli bir destekçi olduğunu belirtti.

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TARIM KREDİ MARKETLERİ'NDE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Bakan Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmeye olanak tanıyan karekod uygulamasının ilk örneğinin "Tarım Kredi Sıfır Marketi"nde hayata geçirildiğini ve tüm vatandaşları bu uygulamayı kullanmaya davet ettiğini ifade etti. Kendisinin de işletmelerin yoğun talep göstereceğine inandığı bu uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

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UYGULAMA DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

776 bine yakın gıda işletmesi olduğunu kaydeden Yumaklı, gıda güvenilirliğinin her vatandaşın hakkı olduğunu vurgulayarak, işletmelerin bu karekodu kullanarak denetim detaylarını müşterileriyle paylaşmasının önemine değindi. Ayrıca, gelişmiş versiyonlarının da geleceğini ve vatandaşların ilerleyen zamanlarda denetim sonuçlarını da bu uygulama aracılığıyla görebileceklerini belirtti.

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SON DENETİM TARİHİNE KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan ve her işletmeye özel karekodu içeren görsellerin, gıda işletmeleri tarafından indirilerek tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenmesine olanak tanındığını ifade eden Yumaklı, bu uygulamanın tüketiciler için güven kaynağı olacağını belirtti. Karekod ile işletmelere ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere kolayca erişilebileceğini dile getirdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım kredi market
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