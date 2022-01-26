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Yüzbinlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

26.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yüzbinlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zammın yolda olduğunu ifade eden Atalay, "Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor" dedi.

Yüzbinlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.

Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor."

İLK 6 AY YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İşçi Memur
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