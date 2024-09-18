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Yüzde 0 faizli 45 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hemen HangiKredi'ye başvur, avantajı kaçırma

18.09.2024 17:41
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Faizsiz, ek masrafsız 45 bin liraya kadar nakit fırsatı! Şubeye gitmeden mobil üzerinden hızlıca başvurabileceğiniz nakit avantajı şimdi HangiKredi'de... Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kredi ve nakit avans avantajlarından faydalanmak ise çok kolay. İşte detaylar...

Yüzde 0 faizli 45 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hemen HangiKredi'ye başvur, avantajı kaçırma

Faizsiz fırsatlarda büyük avantaj! %0 faizli 45.000 TL nakit fırsatını şimdi al, taksitli faizsiz bir şekilde geri öde.

Şubeye gitmeden anında 45.000 TL nakiti faizsiz bir şekilde alabilirsiniz.

Yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi
fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz. Bankaların tüm tekliflerini tek bir
sayfada karşılaştırabilirsiniz.

İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda
bulunabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar
faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra
sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır.

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