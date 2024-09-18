Yüzde 0 faizli 45 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hemen HangiKredi'ye başvur, avantajı kaçırma

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Yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi

fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz. Bankaların tüm tekliflerini tek bir

sayfada karşılaştırabilirsiniz.

İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda

bulunabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar

faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra

sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde

karşılanacaktır.