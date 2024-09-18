Yüzde 0 faizli 45 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hemen HangiKredi'ye başvur, avantajı kaçırma

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Kampanya Koşulları:
• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar
faydalanabilir.
• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra
sadece 1 kez kullanılabilecektir.
• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.
• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır.
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