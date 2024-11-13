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Yüzde 0 faizli 50 bin TL masrafsız kredi! Hemen HangiKredi'ye başvur: Taksitsiz ve faizsiz kredi avantajı...

13.11.2024 12:11
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Faizsiz, ek masrafsız 50 bin lira kredi fırsatı! Mobil üzerinden hızlıca başvurabileceğiniz kredi fırsatları HangiKredi'de... Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kredi avantajlarından faydalanmak ise çok kolay. İşte detaylar...

Yüzde 0 faizli 50 bin TL masrafsız kredi! Hemen HangiKredi'ye başvur: Taksitsiz ve faizsiz kredi avantajı...

Faizsiz fırsatlarda büyük avantaj! Yüzde 0 Faizli 50.000 TL dosya masrafsız kredi fırsatını şimdi al, 6 ay vadeli faizsiz bir şekilde geri öde.

Şubeye gitmeden anında 50.000 TL lrediyi faizsiz bir şekilde alabilirsiniz. %0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz.

Bankaların tüm tekliflerini tek bir sayfada karşılaştırabilirsiniz.

İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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