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Yüzde 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

14.11.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredilerindeki artışın ardından vatandaş, hayallerindeki eve kavuşabilmek için bankaların yolunu tuttu. Kamu bankaları konut kredilerindeki faizleri düşürmesinin ardından hesaplamalar değişti.

Yüzde 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank ortak karar ile konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Özellikle büyükşehirlerde ev fiyatlarındaki artış pek çok kişinin ev sahibi olabilme hayallerini ertelemek durumunda bıraktı. En uygun fiyatı arayan vatandaşlar için kamu ve özel bankaların faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte konut kredisi faiz oranları…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Pandemi döneminde vatandaşın yaşadığı zorlukların bir nebze olsun giderilmesi adına bankalar da kolları sıvadı. Devlet bankalarının konut kredi faiz oranları düşürüldü. 3 kamu bankası tarafından yapılan ortak faiz indirimi açıklaması ile kurumsal ve ticari kredi paketlerinde 200 baz puan yani 2 puanlık faiz indirimi yapıldığı duyuruldu. Konut kredisi faiz oranları rakamlarında ise yeni oran yüzde 1,29 olarak duyuruldu.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE 1.37’DEN DÜŞTÜ

İndirim kararı öncesi kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranı yüzde 1,37 olarak uygulanırken Halkbank konut kredisi faiz oranı ise yüde 1,38 olarak uygulanıyordu. Yapılan son dakika kredi faiz indirimi açıklaması sonrasında 3 devlet bankasının konut kredisi faiz oranı 1 milyon liraya kadar olan konut kredisi talepleri için yüzde 1,29 ve 1 milyon üzeri konut kredisi başvuruları için ise 1,34 olarak revize edildi. Yapılan faiz indirimi sonrasında 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi ödemesi aylık 1.642,78 TL seviyesine düşerken 60 ay vadeli konut kredisi aylık taksit tutarı ise 2 bin 402 TL'ye geriledi. 60 ay vadeli konut kredisi geri ödemesi 144 bin 255 TL olarak hesaplanırken 120 ay vadeli kredi geri ödemesi ise 197 bin 144 TL olarak gerçekleşecek.

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları

Konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.37’den 1.29’a düştü.

Halkbank konut kredisi faiz oranları

Konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.38’den 1.29’a düştü.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.37’den 1.29’a düştü.

TEB Bankası

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.58

Garanti Bankası

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.52

İş Bankası

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.38

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.74

QNB Finansbank

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.48

Akbank

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.39

ING Bank

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 1.52


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Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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