Yüzde 1.64 olarak duyuruldu! Merkez Bankası'dan değerlendirme: "Tüm gruplarda geriledi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede, yıllık enflasyonun, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda gerilediğinin altı çizildi. Banka ayrıca aylardır yükselişte olan kırmızı et fiyatlarında da gerileme kaydedildiğine değerlendirmesinde yer verdi.

"AYLIK FİYAT ARTIŞI KİRA VE LOKANTA-OTEL ALT GRUPLARINDA YAVAŞLADI"

Değerlendirmede, "Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 1,64 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 3,85 puan düşüşle yüzde 71,60 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda gerilemiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı, önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber görece yüksek seyrini korumuştur. Aylık fiyat artışı kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşlarken, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlenmiştir." ifadesi kullandı.

OTOMOBİL KAMPANYALARI

Değerlendirmede şunlar dile getirildi:

Dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim

kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında gerilemiştir. Gıda grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya yakın gerçekleşmiştir. Bu dönemde, işlenmiş gıda alt grubunda ekmek ve tahıllar fiyat artışı ile öne çıkan kalem olmuştur. İşlenmemiş gıda alt grubunda ise mevsimsellikten arındırılmış veriler, taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etmiştir.

"KIRMIZI ET FİYATLARI HAZİRAN AYINDA AZALDI"

Öte yandan, son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatları haziran ayında azalmıştır. Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere karşın, şebeke suyu fiyatları belirleyici olmuştur. Üretici fiyatları aylık artışı zayıflamaya devam etmiş, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflamış, göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir.







