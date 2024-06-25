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Yüzde 10'dan yüzde 20'ye... Neredeyse hepsi yapıyor: İşletmelerde 'komisyon' oyunu! Uzman isim uyardı: Faiziyle geri alabilirsiniz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 11:25
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İşletmelerdeki fahiş fiyatlar gündemdeyken bir de 'komisyon' oyunu dikkat çekti. Neredeyse her işletmenin kartlı ödemeler için uyguladıkları 'komisyon' yüzde 10'dan yüzde 20'ye kadar uzanıyor. İşletmelerin aldığı bu 'komisyon' ücreti yasal mı? Uzmanlar ne diyor? Ödenen ücret geri alınabilir mi? İşte detaylar...

Yüzde 10'dan yüzde 20'ye... Neredeyse hepsi yapıyor: İşletmelerde 'komisyon' oyunu! Uzman isim uyardı: Faiziyle geri alabilirsiniz!

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açıyor. İşletmelerin büyük bir bölümü kartla ödeme yapıldığında 'Bankalar komisyon kesiyor' diyerek ek ücret talep ediyor. Örneğin, nakitle 100 TL, kartlı ödemelerde 120 TL gibi... Komisyon bedeli adı altında alınan bu paralar bankanın kestiği ücret değil, işletmenin kendi cebinden ödemesi gereken vergi tutarı.TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü talep edilen ücretin yasal olmadığının altını çizerek tüketicilerin ödedikleri miktarı faiziyle geri alabileceğini söyledi.

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YÜZDE 20'LİK KOMİSYON İSTEDİLER

Ekol TV muhabiri bir güzellik merkezinde yaptırdığı işlem için yüzde 20'lik komisyon talep edildiğini görüntüledi. Muhabir kartlı ödeme yapmak isteyince 800 TL'lik ücret için yüzde 20'lik komisyon talep edilerek 960 TL istendi. Görüntülerde kasada yer alan kişi, "Ya IBAN ya da nakit" dedi.

Bazı işletmeler kartlı ücretler için yüzde 10 bazıları ise yüzde 20'ye varan tutarlarda komisyon ücreti talep ediyor. Uzmanlar istenen tutarların yasal olmadığını belirterek tüketicileri uyarıyor.

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"KOMİSYON ÜCRETİ YASAL DEĞİL"

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesinde üye iş yerleri kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödeme de isteyemez dedi.

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"FAİZİYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ"

Güllü şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici, yerleşim yerindeki kaymakamlıkta ya da firmanın bulunduğu il ve ilçeddeki tüketici hakem heyetlerine başvurarak ödemiş oldukları bedeli ticari avans faiziyle birlikte isteyebilir"


Express


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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi kartı komisyon
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