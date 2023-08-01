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Yüzde 10 zam sonrası bayiler sıfır araç doldu! Araç çok, alan yok iddiası

01.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlar için devreye aldığı önlemler sonrasında sıfır otomobiller bir anda piyasaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında satın almak isteyenlerin bulunamadığı sıfır otomobiller şimdi bayilerin vitrininde satışta. Ancak yüzde 10'luk zam sonrası tüketici ikinci el otomobillere yöneldi. Bu kez de sıfır araçlar elde kaldı. İşte detaylar...

Yüzde 10 zam sonrası bayiler sıfır araç doldu! Araç çok, alan yok iddiası

Sıfır araç arayanlar, aylardır bayilerden eli boş çıkıyordu. "Yok" denilen sıfır araçlar ise ya kapalı AVM otoparklarında ya bayi garajlarında ya da tarlalarda görüntüleniyordu. Ticaret Bakanlığı, araç satışından kaçan yüksek fiyat talep eden ya da tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal etmek için düğmeye bastı. Bu hamle sonrası sıfır araçlar da tek tek ortaya çıkmaya başladı.

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SIFIR OTOMOBİLLER PİYASAYA ÇIKTI

A Haber'in iddiasına göre, yılın ilk 6 ayında sıfır stokla çalışan bayilere bu ay araç gelmeye başladı. Otoparklar sıfır araçlarla doldu ancak bu sefer de satın alan çıkmayınca araçlar bayilerin elinde kaldı.

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İKİNCİ ELE İLGİ BÜYÜK

Yetkili satış bayileri ansızın piyasaya sıfır otomobilleri sürdü ancak ilgi ikinci ele yöneldi. İkinci el araç satışı yapan galerilerin önü dolup taşıyor.

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ZAM ORANLARI ETKİLİ OLDU

Uzun süredir stoklanan sıfır araçlar yüzde 10 zamlı fiyat ile piyasaya sürüldü. İkinci el otomobillerdeki artış oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ağustos ayında sıfır araca yeni zam beklentisi de tüketiciyi ikinci el araca yöneltti.

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