Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor, saatler sürünce vatandaş alışverişe koştu 'Daha da artacak'

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını artırdı. Bidon satın alan vatandaşlardan Esma Usluer, "Su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor" dedi.

İzmir'de su kesintileri devam ediyor. Kentte Çeşme ile 12 merkez ilçedeki su kesintileri sürüyor. Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

BİDONLARA SU DOLDURUYORLAR

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.
Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi.
Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor, saatler sürünce vatandaş alışverişe koştu Daha da artacak 1

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE SATIŞ

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor, saatler sürünce vatandaş alışverişe koştu Daha da artacak 2

"SATIŞLAR İKİYE KATLANDI"

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti. Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı" dedi.

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor, saatler sürünce vatandaş alışverişe koştu Daha da artacak 3

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
