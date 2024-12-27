Yüzde 100 zam konuşuluyor '7 gün' detayı! Asgari ücrete yüzde 30'luk zam kritik

Yeni yılda site aidatlarına yapılacak zam site sakinlerini şimdiden düşündürmeye başladı. Çünkü şimdiden yüzde 100'lük bir artıştan bahsediliyor, olası rakamlara tepki üstüne tepki yağmaya başladı. Peki, site sakinleri böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl bir yol izleyebilir?

"YÜZDE 100'LÜK ZAM ORANLARI OLACAĞIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı "Yüzde 80 hatta yüzde 100 gibi bir zam oranları olacağıyla ilgili şikayetler de geliyor" ifadelerini kullandı. Havuzlusu, otoparklısı, spor salonlusu derken sitelerden alınan hizmetler farklı farklı oluyor. Ancak yeni yıl yaklaşırken en büyük soru da yeni yılda aidatın ne kadar olacağı oldu.

YENİ YILDA AİDAT NE KADAR OLACAK?

Sandalcı "634 sayılı kat mülkiyeti kanununda bununla ilgili bir sınırlama yok" dedi. Tartışmalar da bu noktada başlıyor. Çünkü aidat zamlarıyla ilgili resmi bir sınır yok. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam yeni aidatların belirlenmesinde en önemli etken ama resmi şart değil. Sandalcı "Diğer giderler için de yüzde 15'lik bir artı zam bekliyoruz. Yaklaşık yüzde 45 oranında bir zam gelecek" şeklinde konuştu.

Site aidatları ile ilgili düzenleme olmaması en çok da fırsatçıların işine yarıyor. Mikrofon uzatılan bazı vatandaşlar kiranın yarısı kadar aidat ödediklerini belirtti. Fahiş bir aidat zammıyla karşılaşmak istemeyen site sakinlerine en büyük tavsiye, aidatların belirlendiği toplantılara mutlaka katılıp oy kullanmaları.

Örneğin; site yönetiminden yeni yıl aidatına dair tebligat alındı ve yeni zam çok fahiş geldi. Peki, bu durumda ne yapılacak?

"7 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ ETMEK GEREK"

Sandalcı bununla alakalı olarak "7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Yönetici de gecikmeksizin kat maliki genel kurulunu toplamak zorundadır. Yönetici kat malikleri genel kurulunu toplamadı, sulh hukuk mahkemesine başvuru yapabilirsiniz" dedi.