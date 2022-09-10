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Yüzde 100 zam sonrası harekete geçtiler: Okul kantinleri için flaş ‘kira sınırlaması’ çağrısı

10.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. Daha okullar başlamadan kırtasiye ürünlerindeki artış velileri zora sokmuşken bir kötü haber de kantincilerden geldi. Kiralardın 20 bin liraya kadar çıkmasıyla kantindeki ürünlere yüzde 100 zam yapıldı. Kantinciler yüksek kiradan, veliler ise pahalı ürünlerden şikayet ederken TESK Başkanı Bendevi Palandöken çağrıda bulundu. Palandöken, “Okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli” dedi.

Yüzde 100 zam sonrası harekete geçtiler: Okul kantinleri için flaş ‘kira sınırlaması’ çağrısı

Yeni eğitim-öğretim dönemi pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemle birlikte hizmet vermeye başlayacak okul kantincileri de 20 bin liraları bulan kira fiyatlarından dolayı derli. Kiralardaki artışın ürünlere de yüzde 100 zam olarak yansıması bekleniyor. Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken dikkat çeken bir öneride bulundu. Palandöken, “Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli” ifadesini kullandı.

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KİRADAKİ ARTIŞ ÜRÜNLERE ZAM OLARAK YANSIDI

Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumuna bağlı yaklaşık 20 bin kantinci esnafı olduğunu bildirdi.

Palandöken, "Okul kantini ihalesi dönemi içinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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“KANTİNCİ ESNAFI ZOR DURUMDA”

Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve salgında 2 yıl kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kiraların artmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla konutlardaki kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanmaması esnafı zor durumda bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken bu durum öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu körükleyen en önemli etken. Öte yandan biriken borçlar ve pandemide zayi olan ürünlerin bedelleri derken kantinci esnafı zor durumda."


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Anahtar Kelimeler:
TESK
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