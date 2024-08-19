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Yüzde 150 zam geldi! Kimse ne yapacağını bilmiyor: Biri 35 biri 45 bin lirayı buldu

19.08.2024 14:58
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Üniversite, lise, ilkokul derken sıra anaokullarına geldi. Çalışan anne babalar kara kara düşünüyor. İstanbul'da anaokulu fiyatları 35 bin liraya, bakıcı fiyatları ise 45 bin liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 150'yi buldu.

Yüzde 150 zam geldi! Kimse ne yapacağını bilmiyor: Biri 35 biri 45 bin lirayı buldu

Hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde küçük çocukların bakımı için anaokulu ya da bakıcı gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 150 artan anaokulu ve bakıcı fiyatları aileleri zora sokuyor.

Bazı aileler fiyatların yüksek olması nedeniyle, çocukların bakımı için anneanne ve babaanne gibi aile büyüklerinden yardım alırken, bazı aileler ise fiyatlardaki artışa rağmen anaokulu ya da bakıcı tercih ediyor. Ailelerin anaokulunu tercih etmelerinde, verilen eğitimin kapsamı ve çeşitliliğiyle çocuğun yaşıtlarıyla zaman geçirmesi gibi faktörler ön plana çıkıyor.

'BU YIL 17 BİN İLA 35 BİN ARASINDA'

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 150 artan fiyatlarla ilgili konuştu.

Kuş, "Biz geçen sene 7 bin ila 14 bin arasındaki rakamları söylemiştik. Bakıcı fiyatları ise 15 bin lira civarındaydı. Bu sene ise, anaokullarında 17 bin ila 35 bin lira bandı arasında bir rakam söz konusu. Burada okulun vermiş olduğu hizmetlere ve o bölgede bulunan mülkün kira giderleri ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değişiyor. Kıyasladığımız bakıcı fiyatları da şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor" dedi.

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VELİLER NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR

Hacı Murat Kuş, "Ülkemizin koşulları belli. Maalesef ki şu anda hem anne hem de babanın çalışması gerektiği bir durumun içerisindeyiz. Bu sebepten dolayı da hem anne çalışıyor hem de baba çalışıyor ve çocuklarını nereye bırakacaklarını bilmeyen bir veli kitlemiz var" dedi.

İmkanı olmayan ailelerde anneanne ya da babaannelerin devreye girdiğini belirten Kuş, "Burada eğer imkan varsa veliler bir anaokuluna verebiliyor, imkanı yoksa da köyünden ya da şehrinden anneanne ya da babaanne gelip bu işler için yardımcı olabiliyor. Bu imkanı da sağlayamıyorlarsa ya da çocuğun çok fazla bakıma ihtiyacı varsa bakıcı devreye giriyor. Kimisi dil eğitimi için bakıcıları tercih ediyor ancak anaokulu bu konuda akran eğitimi de dahil olmak üzere çocukların en net bir şekilde gelişimlerini sağlayabileceği yerlerden bir tanesi" diye konuştu.

RUHSAT UYARISI

Anaokulunu tercih edecek ailelerin dikkat etmesi gereken konuları vurgulayan Kuş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hiçbir veli okulun ruhsatını asla sorgulamıyor. Yani okula gidip ruhsatınız var mı, ruhsatınızda kaç kontenjanınız var, kaç öğretmeniniz var, öğretmenlerimizin nitelikleri neler ve mezuniyetleri nedir gibi sorular sorulmuyor. Bunların haricinde de ilk yardım sertifikası var mıdır gibi şeyleri sormuyor veliler. Bunlar çok önemli şeyler. Sadece fiziksel mekan önemli değildir. Fiziksel mekana bakarsak yanılırız aldanırız.

Çocuklarımızı gönderirken hangi kuruma veriyorsunuz, hangi şartlarda veriyorsunuz, hangi eğitimleri alıyor, ne kadar fiyat aralığı veriyor. Burada çok ucuz fiyatlara girdiğiniz zaman mutlaka sıkıntı yaşarsınız. Öğretmen kalitesizlikleri olabiliyor, herhangi bir şekilde öğretmenlik vasfını yitirmiş kişilerin sınıflara girdiği duyumlarını da alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda gerekli tedbirleri alıyor ama burada öncelik her zaman velidir. Velilerimizin bu konuyu da dikkate almasını önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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