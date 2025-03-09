FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzde 20'ye varan kayıp! Tarlada kilosu 85 TL

Yüzde 20'ye varan kayıp! Tarlada kilosu 85 TL

09.03.2025 13:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde çilekte hasat sürerken, etkili olan zirai dondan dolayı çilekte yüzde 20’ye varan kayıp yaşandığı bildirildi.

Yüzde 20'ye varan kayıp! Tarlada kilosu 85 TL

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin’in Silifke ilçesinde çileğin hasadı sürerken, kilosu 85 liradan tarlada alıcı buluyor. Bu yıl Silifke genelinde açık arazide 5 bin ila 6 bin dönüm, sera ve topraksız üretimde ise 2 bin dönüm alanda üretim yapıldığını belirten, Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi Mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

"İÇ PİYASAYA 85 LİRADAN ÇİLEK SATIYORUZ"

Kışın bile açıkta çilek hasadı yapıldığını belirten Kaynar, "Bu sezon 40 ila 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen haftaki soğuklardan dolayı yüzde 10 ila yüzde 20 kaybımız var. Çiçekte zayiatlarımız var. Şu anda ürünlerimiz toplanmaya başlandı. İç piyasaya 85 liradan çilek satıyoruz. Önümüzdeki hafta ihracata başlayacağız. Çiftçilerimize uyarılarda bulunup, iyi bir üretim yapmak istiyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu beklenirken, ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştıYılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacakSGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak
Anahtar Kelimeler:
çilek Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

Kılıçdaroğlu da davet edildi! Yeni parti çok iddialı: "Türkiye'nin birincisi"

Kılıçdaroğlu da davet edildi! Yeni parti çok iddialı: "Türkiye'nin birincisi"

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

İspanyollardan o ile yatırım! Onun gibisini hiçbir yerde bulamadılar

İspanyollardan o ile yatırım! Onun gibisini hiçbir yerde bulamadılar

O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı

O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.