'Yüzde 30'u memura gidiyor' dediği anlar bir kez daha gündemde: 'Siz az kazanıyorsunuz diye memur çok kazanıyor olmuyor...'

Memurlar geçtiğimiz dönemlerde yüzde 50 zammı bile yeterli bulmamışken bu dönem sadece yüzde 19,31 zam alabilmişlerdi. Memur maaşları gündemden düşmezken Vergi Uzmanı Nedim Türkmen bütçeyi memur giderlerinin erittiğini iddia etti. Uzman ismin katıldığı bir programda kamu bütçesine dair görüşlerini paylaştığı bölüm yeniden gündem oldu.

"VERGİ MÜKELLEFİNDEN ÇOK KAMU GÖREVLİSİ VAR"

Onedio'da yer alan haberde Nedim Türkmen, "Türkiye'de 600 milletvekiline gerek yok. Vergi mükellefinden çok kamu görevlisi var, böyle bir ülke olabilir mi? Bütçenin yüzde 30'u memura gidiyor. Onlar da kızmasın bize ama gizli işsizlik var." dedi.

ELEŞTİREN DE VAR DESTEK VEREN DE

Nedim Türkmen'in memurlarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. O açıklamalara bazıları hak verdi bazıları ise eleştirdi.